Юных туляков приглашают в команду по следж-хоккею

Все занятия бесплатные, нужно только желание.

Тульский спортивный клуб «Тропик» объявляет набор мальчиков и девочек с поражением опорно-двигательного аппарата от 8 до 14 лет в команду по следж-хоккею. Занятия будут проходить 3 раза в неделю по 1,5 часа.

Тренировки бесплатные, все оборудование предоставляется, нужно только желание. Подробности можно узнать по телефону: 71−05−25 или по адресу: г. Тула, ул. Демьянова, 26-б.