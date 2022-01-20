В Заречье частично отключат холодную воду

Это связано с ремонтными работами в одном из домов.

Как сообщает «Тулагорводоканал», в пятницу, 21 января, с 10.00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. М. Горького, д. 5;

ул. Демидовская, д. 115, 117, 119;

ул. Октябрьская, д. 64/1, 76, 76-а;

ул. Дегтярева, д. 52.

Причина — ремонтно-восстановительные работы в доме № 117 по ул. Демидовской. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.