В Заречье частично отключат холодную воду
Это связано с ремонтными работами в одном из домов.
Как сообщает «Тулагорводоканал», в пятницу, 21 января, с 10.00 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
- ул. М. Горького, д. 5;
- ул. Демидовская, д. 115, 117, 119;
- ул. Октябрьская, д. 64/1, 76, 76-а;
- ул. Дегтярева, д. 52.
Причина — ремонтно-восстановительные работы в доме № 117 по ул. Демидовской. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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