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Почти за два года средняя зарплата в Тульской области снизилась на 20%
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Почти за два года средняя зарплата в Тульской области снизилась на 20%

К такому выводы пришли эксперты портала Trud.com, изучив текущую ситуацию на рынке труда.

За неполные два года средний уровень зарплат в Туле и Тульской области снизился на 20%: с 43 127 рублей в январе 2020 года до 34 732 рублей в ноябре 2021 года. А за текущий год заработки туляков снизились ещё на 3% - зарплаты не вернулись к докризисному уровню.

Больше всего выросли зарплаты в IT-сфере — услуги удаленного веб-дизайнера подорожали на 256%. Цены на отделочные работы выросли на 200%, зарплата вальцовщика стана горячей прокатки прибавилась на 166%. У бюджетников тоже есть рост: заместителю директора школы готовы платить в полтора раза больше, чем раньше, а зарплата учителя информатики выросла на 120%.

Снизились доходы у финансовых специалистов, некоторых медработников и менеджеров. Финансовый аналитик банка получает на 74% меньше, чем до кризиса, зарплата дерматолога снизилась на 69%, бренд-менеджера — на 63%.

Подробнее о самых высокооплачиваемых вакансиях Тульской области мы писали тут.

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