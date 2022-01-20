Фото из архива Myslo.
В честь погибшего главы МЧС назовут улицу в Туле
Этот вопрос внесен в повестку заседания Тульской городской думы.
На заседании комиссии Тульской гордумы депутаты рассмотрели проект решения о присвоении наименования улице в строящемся микрорайоне «Новая Тула». Улицу предложено назвать в честь погибшего министра МЧС РФ Евгения Зиничева. Улица будет называться так: «Улица Героя России Зиничева». Решение предварительно одобрено и окончательно будет принято на заседании Думы, которое состоится 26 января.
Напомним, министр РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал армии Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года. Трагедия случилась на межведомственных учениях по защите от чрезвычайных ситуаций Арктической зоны. Министр приехал в Дудинку вместе с губернатором Красноярского края Александром Уссом, чтобы проверить, как идет строительство новой пожарной части.
Зиничев бросился спасать оператора, который сорвался в воду, и разбился о горный выступ. Обоих экстренно госпитализировали на вертолете, но они скончались, не долетев до больницы.
Другие статьи по темам
Люди
Место