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В честь погибшего главы МЧС назовут улицу в Туле
Фото из архива Myslo.

В честь погибшего главы МЧС назовут улицу в Туле

Этот вопрос внесен в повестку заседания Тульской городской думы.

На заседании комиссии Тульской гордумы депутаты рассмотрели проект решения о присвоении наименования улице в строящемся микрорайоне «Новая Тула». Улицу предложено назвать в честь погибшего министра МЧС РФ Евгения Зиничева. Улица будет называться так: «Улица Героя России Зиничева». Решение предварительно одобрено и окончательно будет принято на заседании Думы, которое состоится 26 января.
 
Напомним, министр РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал армии Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года. Трагедия случилась на межведомственных учениях по защите от чрезвычайных ситуаций Арктической зоны. Министр приехал в Дудинку вместе с губернатором Красноярского края Александром Уссом, чтобы проверить, как идет строительство новой пожарной части.
 
Зиничев бросился спасать оператора, который сорвался в воду, и разбился о горный выступ. Обоих экстренно госпитализировали на вертолете, но они скончались, не долетев до больницы.

 

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 18:25 −28
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