Депутат Госдумы Виктор Дзюба: «Доверие и поддержка туляков вселяют в меня уверенность в правоте дела, которому я служу!»

Парламентарий отчитался перед избирателями о работе, проделанной в 2021 году.

Это добрая традиция – каждый год подводить итоги своей работы и публично отчитываться перед своими избирателями.

Виктор Дзюба – Убежден, что важней всего конкретика. Не верьте словам ни своим, ни чужим. Верьте только делам – и своим, и чужим. Именно таким правилом я руководствуюсь. И это приносит хорошие результаты, – считает Виктор Дзюба. – Благодарю вас, уважаемые туляки, за неравнодушие, отзывчивость и искреннюю любовь к нашей малой родине. За оказанное доверие и поддержку. Для меня это – большая честь и ответственность!

О законотворческой деятельности

В 2021 году Государственная Дума приняла множество законопроектов, направленных на усиление социальных гарантий граждан Российской Федерации в различных отраслях законодательства.

Большое значение имеет закон, расширяющий спектр социальных гарантий женщинам, вставшим на учет по беременности на раннем сроке и родителям-одиночкам.

Серьезной социальной защитой для граждан стал закон, который запретил списание социальных выплат за долги, установил расширенный перечень «защищенных» выплат.

Еще одним важным законом стал запрет высадки детей из общественного транспорта и штрафы за его нарушение. Закон о газификации жилых домов, принятый депутатами, позволит многим гражданам подключиться к газу и забыть о печном отоплении.

Были приняты долгожданные законопроекты о продлении «дачной амнистии» и о «гаражной амнистии» (установил упрощённый порядок регистрации прав на использование земельных участков под гаражи), об отмене обязательного техосмотра для большинства автомобилей граждан.

О личном участии в жизни региона

– Разумеется, только участием в работе парламента моя работа не ограничивается. Важным направлением остается личное участие в жизни своего региона. Прежде всего, хочу с удовлетворением отметить, что практически всё, что было запланировано мной и моей командой к исполнению в 2021 году, сделано – говорит Виктор Дзюба.

По словам депутата, число обращений к нему растёт из года в год, многочисленнее стали личные и дистанционные приемы.

– Для меня это свидетельство высокого доверия людей. Именно это доверие и поддержка вселяют в меня уверенность в правоте дела, которому я служу, – считает Виктор Дзюба.

Многие проблемы людей удается решить в ходе личного приема граждан. Некоторые вопросы он прорабатывает с местными властями, другие – на региональном уровне, к нестандартным подключает федеральный центр.

Неизменно ряд социально значимых вопросов Виктор Дзюба решает за счет собственных средств. Так, в 2021 году для детских садов и школ Тульской области он закупил электронную технику, обустроил придомовые территории и общественные пространства детскими, спортивными площадками.

Жтелям ТОС «Вязовская» Богородицкого района установлена беседка, где семьи с детьми смогут проводить время, устраивать праздники, чаепития, играть в настольные игры.

Для бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» города Суворова приобретен материал для установки ограждения по всему периметру спортивного учреждения.

По обращению руководства Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого отремонтированы душевые комнаты в общежитии.

Для ряда медицинских учреждений закуплено необходимое в столь сложный период оборудование. В посёлке Молчаново Каменского района построено отделение «Почты России».

К Виктору Дзюбе за помощью обращался иерей Сергий Тимошенко, настоятель храма преподобного Александра Свирского в посёлке Хомяково. Виктор Викторович при поддержке депутата Тульской гордумы Александра Швыкова и депутата облдумы Дмитрия Афоничева оказал помощь по восстановлению единственного в Тульской области храма Александра Свирского.

Проведены работы по ремонту кирпичной кладки на колокольне, восстановлены стены храма, установлен шпиль. Для прихожан построена Воскресная школа, в которой теперь собираются дети и взрослые. Для них работают творческие мастерские, проводятся мастер-классы по народным промыслам.

За финансирование строительства воскресной школы и реконструкцию храма Александра Свирского Виктор Дзюба награжден Медалью Тульской епархии Русской Православной Церкви «Собора Тульских святых II степени». При его поддержке в нескольких православных храмах Тульской области проведены реставрационные работы.

По обращению настоятеля храма Кирилла и Мефодия отца Виталия приобретено 140 новогодних подарков. Их подарили на двух благотворительных праздниках детям и жителей посёлка Михалково.

О сохранении памяти героев Великой Отечественной

В преддверии 80-летия обороны Тулы в годы Великой Отечественной войны в городе Туле установлен кенотаф-памятник летчику Василию Ефимовичу Батурину, погибшему зимой 1942 года. В деревне Алёшня Киреевского района установлен обелиск с мемориальными досками в память о павших в период Великой Отечественной войны. Семье ветерана из Суворовского района отремонтирована квартира.

По личной инициативе Виктора Дзюбы проведены работы по благоустройству исторических памятных мест, установлены памятники ветеранам ВОВ, а также генерал-фельдмаршалу М. И. Кутузову.

О поддержке спорта

Виктор Дзюба является президентом Тульской региональной Общественной организации «Федерация ДЗЮДО». В 2021 году он подарил автомобиль детскому тренеру высшей категории по дзюдо ОблСШОР Игорю Ратаеву – за многолетний вклад в развитие дзюдо в Тульской области.

Кроме того, депутат организовал поездку юных тульских дзюдоистов в Москву на открытое занятие в рамках проекта «Дошкольное дзюдо».

Планы на 2022-й

– Во всех муниципальных образованиях моего избирательного округа проведен опрос жителей, определены приоритетные объекты, что именно следует строить или реконструировать: школы, дома культуры, детсады, водоводы, очистные сооружения, дороги. Теперь – дело за главным: добиться включения этих объектов в федеральные программы и нацпроекты. И многое, как всегда, сделать собственными силами, – говорит Виктор Дзюба.

В апреле 2022 года в спорткомплексе «Тула-Арена», при поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина, запланировано проведение Кубка Европы по дзюдо среди юниоров до 18 лет.

Этот объект в октябре 2021 года с рабочим визитом посетила делегация представителей «Федерации дзюдо России». И вице-президент федерации Валентин Хабиров высоко оценил новый спортивный объект, подчеркнув его международный уровень.

Все организационные вопросы предстоящего Кубка Европы, связанные со встречей и размещением российских и иностранных делегаций, взял на себя Виктор Дзюба – как руководитель Тульской региональной Общественной организации «Федерация ДЗЮДО».