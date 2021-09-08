Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России

8 сентября при исполнении служебного долга, спасая человека, трагически погиб министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал армии Евгений Зиничев.

Губернатор Алексей Дюмин выразил глубокие соболезнования родным и близким главы МЧС России:

- Евгения Николаевича я знал как надежного боевого товарища, талантливого руководителя, профессионала, преданного своему делу. Всю свою жизнь он посвятил служению Отечеству. И погиб как герой, спасая жизнь человека, выполняя долг офицера. Светлая память о Евгении Николаевиче навсегда останется в наших сердцах.

Как сообщают СМИ, трагедия случилась на межведомственных учениях по защите от чрезвычайных ситуаций Арктической зоны. Министр приехал в Дудинку вместе с губернатором Красноярского края Александром Уссом, чтобы проверить, как идет строительство новой пожарной части.

Зиничев бросился спасать оператора, который сорвался с выступа. Глава МЧС бросился в воду его спасать и разбился о выступ. Обоих экстренно госпитализировали на вертолете, но они скончались, не долетев до больницы.