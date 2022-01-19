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В Туле рабочие счищали наледь с крыши и проломили козырек подъезда

В Туле рабочие счищали наледь с крыши и проломили козырек подъезда

«Нормально, этого и ожидал я!» – воскликнул очевидец. На самом деле, повезло, что никого не задело.

В Туле рабочие счищали наледь с крыши дома на ул. Калинина и проломили козырек подъезда. Видео инцидента появилось в Телеграм-канале «Пул N 3». Предположительно, на видеозаписи — дом № 24 корпус 1.

По счастливой случайности в этот момент возле подъезда никого не было. Страшно представить, что случится, если такая огромная глыба прилетит кому-то на голову.

 

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