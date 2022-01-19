Из-за уборки снега тулякам запретят парковаться на улице Серебровской

21 января в Привокзальном округе запланированы работы по механизированной уборке и вывозу снега. Работы будут осуществляться с 9.00 до 18.00 с проезжей части на улице Серебровской.

В связи с этим владельцев автотранспорта просят не создавать препятствий уборке и не парковать автомобили на проезжей части дороги на участке от ул. Болдина до ул. Зои Космодемьянской. На месте будет работать эвакуатор.