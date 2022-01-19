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Из-за уборки снега тулякам запретят парковаться на улице Серебровской

Из-за уборки снега тулякам запретят парковаться на улице Серебровской

Ограничение будет действовать 21 января.

21 января в Привокзальном округе запланированы работы по механизированной уборке и вывозу снега. Работы будут осуществляться с 9.00 до 18.00 с проезжей части на улице Серебровской.
 
В связи с этим владельцев автотранспорта просят не создавать препятствий уборке и не парковать автомобили на проезжей части дороги на участке от ул. Болдина до ул. Зои Космодемьянской. На месте будет работать эвакуатор.
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