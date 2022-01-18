Жителям Алексина предложили везти гроб к кладбищу на санках
15 января во время похорон кортеж ритуальных услуг не смог проехать даже до ворот погоста.
Об инциденте, произошедшем на городском кладбище Алексина, расположенном в деревне Стопкино, рассказала жительница Олеся Отдельнова в группе «Алексин Сейчас»:
«Пост о человеческом горе и бездействии городской администрации. Сегодня, приехав с похоронной процессией на городское кладбище, кортеж ритуальных услуг не смог проехать даже до ворот кладбища. Сотрудники ритуальных услуг предложили поехать за санками везти покойного на них до места захоронения. От всего происходящего мать и близкие пришли в ужас. В итоге вынуждены были прокладывать дорогу самостоятельно, параллельно звоня на всевозможно доступные номера ответственных лиц. Но ответственный абонент с именем Софья грубо и надрывно ответила близким, что они не имеют права обращаться с этим вопросом на ее личный номер телефона.
Уважаемые сотрудники администрации и ответственные люди, как же так? Мы уже с пониманием относимся к тому, что в нашем родном городе не чищены дворы и остановки, но это городское кладбище. Похороны в нашем городе проходят каждый час в это сложное время. Почему вы допускаете этот откровенный беспредел? Старушка мать вынуждена была идти 2 км пешком, чтобы проводить сына!!! Как вы можете так халатно относиться??? Никому не пожелать того, что нам довелось увидеть и прочувствовать сегодня. Если бы вам предложили на санках хоронить вашего близкого и любимого человека, вы бы смогли с этим спокойно жить??? Примите наконец-то меры! Это не только наш, но и Ваш родной город. Стыд и позор!»
Подписчики группы поддержали:
Ирина Будылина: «Это просто ужас, что творится в нашем городе, за все надо заплатить, чтобы проводить в последний путь близкого человека, на городское кладбище в городе покойного везут на санях, стыдно и обидно. Уважаемая Администрация, если вы не вправе благоустроить дорогу, приобретите лошадь с санями и пусть доставляют до места усопшего».
Один из подписчиков сделал отдельный пост на эту тему на следующий день: «Вчера была опубликована новость о проблеме, с которой столкнулись люди в минуту скорби, пытаясь достойно похоронить близкого. Жители города да и приезжие постоянно сталкиваются с какими-то проблемами на кладбищах, и никто не знает, как их решать. Это и нечищенные дороги, и несвоевременно вывезенный мусор, и поваленные деревья. Несмотря на обилие сервисов в похоронном бизнесе, кладбища как-то пропущены, никто не хочет или не может ими заниматься.
Кладбищами занимается Управление капитального строительства города, там есть специальный человек, который дает разрешения на захоронения и выделяет землю. Кстати, через этого человека оплачивается и копка могил. Но ни копальщики, ни сам «смотритель» кладбищ не занимаются благоустройством или очисткой дорог.
Мусор вывозят МСК-НТ, дороги чистит Спецобслуживание. Есть еще ритуалки, которые только продают услуги и нехило зарабатывают на каждых похоронах, но тоже не имеют никакого отношения к кладбищам.
Получается, что одни только зарабатывают, и содержание кладбищ не их проблема, другие не имеют заработка, но должны худо бедно содержать погосты, не имея на то ни техники, ни людей. В итоге замкнутый круг проблем, нерешаемых годами».
Тем не менее администрация Алексина проигнорировала, видимо, эти обращения в соцсетях, потому что вечером 16 января в той же группе Олеся рассказала, что история с занесенной снегом дорогой к кладбищу продолжилась:
«Сегодня утром, соблюдая обычаи, отправились на кладбище. На всякий случай прихватив с собой лопаты, много лопат. Там мы встретили, нет, не технику, расчищающую дорогу и подъезд к кладбищу, а людей, так же хоронивших своих близких вчера, которые, как и мы, приехали с лопатами. Д — доверие к ответственным лицам. Пробить дорогу сегодня машинами не получилось, так как изменилась температура воздуха, и образовалась «корка». Дальнейшее в комментариях не нуждается, предлагаю к просмотру. Добавить нечего. Ответственным лицам Алексина больше звонить не будем. Они вчера запретили звонить на их номера. Что ж, будем искать тех, кому можно звонить».