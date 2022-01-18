Жителям Алексина предложили везти гроб к кладбищу на санках

Об инциденте, произошедшем на городском кладбище Алексина, расположенном в деревне Стопкино, рассказала жительница Олеся Отдельнова в группе «Алексин Сейчас»:

«Пост о человеческом горе и бездействии городской администрации. Сегодня, приехав с похоронной процессией на городское кладбище, кортеж ритуальных услуг не смог проехать даже до ворот кладбища. Сотрудники ритуальных услуг предложили поехать за санками везти покойного на них до места захоронения. От всего происходящего мать и близкие пришли в ужас. В итоге вынуждены были прокладывать дорогу самостоятельно, параллельно звоня на всевозможно доступные номера ответственных лиц. Но ответственный абонент с именем Софья грубо и надрывно ответила близким, что они не имеют права обращаться с этим вопросом на ее личный номер телефона.

Уважаемые сотрудники администрации и ответственные люди, как же так? Мы уже с пониманием относимся к тому, что в нашем родном городе не чищены дворы и остановки, но это городское кладбище. Похороны в нашем городе проходят каждый час в это сложное время. Почему вы допускаете этот откровенный беспредел? Старушка мать вынуждена была идти 2 км пешком, чтобы проводить сына!!! Как вы можете так халатно относиться??? Никому не пожелать того, что нам довелось увидеть и прочувствовать сегодня. Если бы вам предложили на санках хоронить вашего близкого и любимого человека, вы бы смогли с этим спокойно жить??? Примите наконец-то меры! Это не только наш, но и Ваш родной город. Стыд и позор!»

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