В Туле после снегопада залило целый подъезд пятиэтажки

Кто виноват, пока не ясно: жители, которые не принимают решение о капремонте, или УК, которая недостаточно внимательно готовила дом к зиме.

Сильный снегопад, затем оттепель, небольшой мороз, снова оттепель, и вот уже крыша дома дала течь. Причем так, что залило с первого по пятый этаж. Жители уверены, что управляющая компания плохо подготовила их дом к зиме, а УК заявляет, что состояние крыши уже просто не позволяет латать дыры в рамках содержания жилья — капремонт надо было сделать еще несколько лет назад.

Потоп в доме № 24 корп. 3 по ул. Калинина в Туле случился в четверг днем, 13 января. Рассказывает Александр Кляпис, житель квартиры № 31:

Александр Кляпис - Приходит к нам Галя из 28-й квартиры и говорит, что мы ее топим. Пошли с ней смотреть на кухню, а у нас вся стена мокрая, и с потолка в углу капает. Начали подкладывать тряпки, потом придумали шнурочки воткнуть между плитками на стене, чтобы хоть как-то собирать воду. Текло тут жутко. Вот, целый таз набрали. Но большую часть собрать не смогли. В итоге пол намок и «гуляет» теперь, линолеум поднялся. Потолок весь в разводах. Что теперь делать не знаем: мы с женой — 80-летние пенсионеры. Кто это будет нам компенсировать и ремонтировать? В комнате через стенку тоже залило так, что на полу была огромная лужа. Обои отваливаются, всё почернело. После потопа возникла еще одна неприятность: электроприборы стали «стрелять током». Пьеза на электроплите вчера ударила током жену. Раньше такого не было. А значит, где-то намокли контакты проводки, и поэтому замыкает электричество. Куда такое годится?

Александр Владимирович живет на четвертом этаже. Квартире под ними досталось чуть поменьше: так же испорчены теперь обои и потолок.

Но основной удар на себя взяла квартира Ольги Маринковой, расположенная на пятом этаже:

Ольга Маринкова - Мы в зале даже ремонт не делали, потому что каждый год одно и тоже — постоянно заливает. Как клеить новые обои, если они все равно будут испорчены очередным потопом? Больше пяти лет я обращалась в УК, они приходили, что-то делали, но результата это не приносило. В прошлом году летом случился сильный ливень, мы тогда с мужем были за городом, а когда приехали в Тулу, то дома оказался настоящий потоп. Мы чудом успели собрать воду и не затопить соседей. Они то не над той квартирой крышу сделают, то сделают где надо, но плохо. И на каждый мой звонок в ответ слышала сначала хамство. И только после обращения на горячую линию губернатора в октябре пришли сотрудники УК и отремонтировали крышу над стеной зала. Я им сказала: подпишу акт выполненных работ, только когда смогу убедиться, что действительно ни после дождя, ни после снегопада крыша не течет. В этот раз в зале действительно не текло, но зато затопило кухню и комнату.

По мнению Александра Кляписа, УК не должным образом подготовила дом к зимнему сезону — не проверила изоляцию крыши. С ним согласен и председатель совета дома Виталий Морозов.

Виталий Морозов - Конструкция кровли у нашего дома пологая. Когда снег падает несколько дней, он уплотняется, чистят крышу не каждый день, поэтому снег скапливается. Однако снизу он подтаивает, и в результате на крыше образуется практически озеро.

Сотрудники управляющей домом компании «Фаворит» на следующий день после потопа зафиксировали состояние пострадавших квартир для последующего составления акта о подтоплении.

- Самое интересное, что управляющая компания все переводит на председателя совета дома, мол, надо делать капитальный ремонт дома, почему вы не поднимаете этот вопрос и не занимаетесь им? Но УК же должна в свою очередь делать текущий ремонт. У нас средства собираются на спецсчет, и на ремонт на нем еще не достаточно. По плану у нас назначен капремонт на 2024 год. То есть мы ничего не нарушаем. Хотя я предлагал «откапиталить» крышу и сделать ее наливной, но директор УК сказала, что такая не подойдет и принимать такую работу она не будет, — пояснил председатель совета дома.

Генеральный директор УК «Фаворит» Марина Романова подтверждает, что капитальный ремонт действительно делать нужно.

- Невозможно привести в порядок в рамках содержания жилья крышу, нуждающуюся в работах капитального характера. Мы каждый год ее ремонтируем, летом над тремя квартирами залатали, но появляются новые дыры. Это как раз и говорит о том, что надо крышу полностью перекрывать. Мы об этом говорим старшему по дому уже года два точно, но он заявляет, что надо сначала заделывать швы. Почему именно швы, нам не ясно. По ним у нас нет ни одной жалобы, а вот на крышу — достаточно. В идеале надо именно сейчас собирать собрание, принимать решение и в мае начинать ремонт. Даже если не хватает частично средств, можно работы провести в рассрочку. Ведь это будет лучше, чем постоянно латать то, что надо просто заменить. Наливная крыша не походит для эксплуатации, потому что она недолговечна, а при малейшем ее повреждении необходимо ее снова полностью менять. А это новые расходы. Поэтому мы и говорим, что надо сделать один раз и хорошо.

Как в итоге будет решена проблема с затопленными квартирами, у Марины Романовой ответа пока нет.

- Будем разговаривать с жителями и находить какой-то компромисс. Мы понимаем их, это для них тоже большие деньги. Но нельзя всегда подменять капремонт работами по содержанию жилья, — добавляет Марина Романова.