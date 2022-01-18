Тульское пособие беременным «за раннюю постановку на учет»: кому, когда и сколько?
Самая полная информация об областной единовременной выплате, которая положена будущим мамам Тулы и области.
В рамках спецпроекта Myslo «Рожали, знаем!» мы будем публиковать информацию о финансовой поддержке, которая положена тульским семьям в связи с рождением ребенка.
Начнем с самой, как говорят в соцзащите, «простой» выплаты — областного единовременного пособия беременным женщинам. Именно так официально называется выплата, которая знакома многим как «за раннюю постановку на учет».
Сколько?
В 2022 году размер этой выплаты составляет 13 881,68 руб.
Кому полагается?
Право на эту выплату имеют все беременные (или недавно родившие) женщины, которые:
- встали на учет по беременности в ранние сроки (до 12 недель) в медицинские организации, находящиеся на территории Тульской области;
- прошли два скрининга в первом и втором триместрах беременности (дородовая диагностика нарушений развития ребенка) в медицинских организациях, находящихся на территории Тульской области;
- имеют гражданство РФ;
- имеют регистрацию в Тульской области.
Когда надо подавать заявление на это пособие?
Оформить эту выплату можно в промежуток от наступления 30 недель беременности до исполнения ребенку 3 месяцев.
Рекомендуем не затягивать и подавать заявление сразу после 30 недели. Во-первых, потребуется чуть меньше документов (об этом подробнее ниже), во-вторых, потом может закрутить такой водоворот событий в связи с родами, которые не всегда происходят в положенное время, что легко проморгать установленные сроки. К сожалению, даже если вы подадите заявление, когда ребенку будет 3 месяца и 1 день, придет отказ в выплате.
Где оформить пособие?
Есть два варианта:
- на сайте «Госуслуги71» https://gosuslugi71.ru/?OnlineService=12089 — это очень удобно, все можно сделать онлайн, не выходя из дома.
- в любом МФЦ на территории Тульской области.
Какие документы обязательно нужны?
- заявление (оформляется непосредственно на сайте «Госуслуги71» или у оператора МФЦ);
- паспорт РФ;
- данные, подтверждающие регистрацию на территории Тульской области;
- данные о рождении ребенка, если ребенок появился на свет за пределами Российской Федерации (понадобится только при обращении за пособием после рождения ребенка);
- справка из медицинской организации, если пренатальные скрининги проводились в коммерческих клиниках, а не в государственных учреждениях здравоохранения Тульской области;
- согласие на обработку персональных данных заявителя и ребенка (второе — если заявление подается после рождения ребенка);
- данные банковского счета, на который будет зачислено пособие.
Подать заявление может не только сама беременная женщина или новоиспеченная мама, но и ее представитель. В таком случае дополнительно потребуются документы, удостоверяющие его полномочия, а также документы, удостоверяющие его личность (если имеется нотариальная доверенность, паспорт представителя не потребуется).
Когда придут деньги?
Если решение о назначении выплаты принято до 20 числа текущего месяца, то деньги будут зачислены уже в следующем календарном месяце, в течение 5 рабочих дней после получения финансирования. Если позже 20-го, то придется ждать почти два месяца. Решение о назначении (отказе в назначении) принимается в течение 10 рабочих дней.
Куда обращаться, если остались вопросы?
Выплату предоставляет ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области»:
Адрес: г. Тула, ул. Плеханова, д. 48-б.
Телефон: единый номер сервиса «Мой семейный центр» — 129. Если вы не дозвонились, можно написать свои данные в WhatsApp на номер 8−910−550−0073, специалисты Центра сами с вами свяжутся и ответят на все вопросы.