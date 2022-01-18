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Почта России начала выдавать посылки в почтоматах Тулы

Почта России начала выдавать посылки в почтоматах Тулы

Туляки могут забрать свою посылку в 35 почтоматах. Их установили в торгово-розничных сетях, бизнес-центрах и в почтовых отделениях.

В почтоматах клиенты Почты смогут получать посылки из большинства интернет-магазинов, с которыми работает оператор, включая AliExpress Россия, Avon, «Читай-город» и других российских и зарубежных магазинов.
 
Пока почтоматы работают только по предварительной оплате. Когда курьер помещает посылку в почтомат, клиенту приходит SMS с кодом получения заказа. Его нужно ввести на экране, чтобы нужная ячейка открылась и отправление можно было забрать. В будущем Почта планирует запустить оплату заказов через POS-терминал почтомата.
 
Развитие сети почтоматов — один из приоритетных проектов Почты России, который позволит значительно расшить сеть выдачи посылок и снизить нагрузку на почтовые отделения. Посмотреть, где находится почтомат, можно здесь.
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