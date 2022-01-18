Фото из архива Myslo.
Стилист Александр Рогов уходит с телеканала СТС
Наш известный земляк покидает канал, на котором он проработал 8 лет.
Популярный российский ведущий, дизайнер и стилист Александр Рогов объявил об уходе с СТС, так как не видит возможностей для развития на канале. Об этом пишет Lenta.
Рогов признался, что и сам достиг предела в работе, и руководство канала не может ничего нового ему предложить.
В интервью онлайн-каналу Fametime TV ведущий рассказал, что за несколько месяцев до окончания контракта он спросил у руководства канала, как оно дальше видит его на СТС и что еще он может делать. «Никак мы тебя не видим, мы не знаем, что можем тебе предложить еще», — по словам Рогова, ему ответили именно так.
Такой ответ ведущий посчитал резким и предложил не подписывать новый контракт, который, к слову, запрещает ему участвовать в проектах других каналов.
Напомним, Александр Рогов — стилист, дизайнер, телеведущий. Участвовал в ТВ-проектах «Гид по Стилю» и «Шопоголики» на MTV, «Дочки VS матери» на TLC, «Перезагрузка» на ТНТ, «Успеть за 24 часа» на СТС.
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