В Узловском районе на дороге «Тула-Новомосковск» сбили девушку
Пострадавшей оказывали медицинскую помощь.
Накануне вечером на 54-м км автодороги «Тула-Новомосковск» (неподалеку от поселка Каменецкий) 37-летний водитель Chevrolet Lanos сбил девушку. По предварительной информации, в момент наезда 25-летняя пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
«В результате ДТП девушка-пешеход получила травмы и после оказания медицинской помощи отпущена», — сообщила региональная Госавтоинспекция.
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