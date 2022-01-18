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В Узловском районе на дороге «Тула-Новомосковск» сбили девушку

В Узловском районе на дороге «Тула-Новомосковск» сбили девушку

Пострадавшей оказывали медицинскую помощь.

Накануне вечером на 54-м км автодороги «Тула-Новомосковск» (неподалеку от поселка Каменецкий) 37-летний водитель Chevrolet Lanos сбил девушку. По предварительной информации, в момент наезда 25-летняя пострадавшая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
 
«В результате ДТП девушка-пешеход получила травмы и после оказания медицинской помощи отпущена», — сообщила региональная Госавтоинспекция.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:26 0
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