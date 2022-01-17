В Туле и области появятся бесплатные точки тестирования на ковид

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Поручение об их организации сегодня на оперативном совещании дал губернатор региона Алексей Дюмин.

По мнению главы региона, в Тульской области необходимо в кратчайшие сроки проработать и запустить бесплатное тестирование на коронавирус для всех желающих. Об этом он сегодня заявил на оперативном совещании правительства региона.

Губернатор отметил, что пункты тестирования должны располагаться в крупных районах. В пилотном варианте их будет развернуто 4 — 5. Это позволит увеличить охват тестирования и помочь в борьбе с распространением инфекции. Все, у кого результаты тестирования окажутся положительными, обязаны будут соблюдать требования Роспотребнадзора для больных коронавирусной инфекцией.

Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков отметил, что в регионе с 11 января наблюдается подъем заболеваемости. Однако количество пневмоний не нарастает, что говорит о коллективном иммунитете, который позволяет справляться с инфекцией.

Что касается коечного фонда, то на сегодняшний день в госпиталях занято 60% — 1038 из 1771 койки. Среди госпитализированных пациентов 8% находятся в тяжелом состоянии, 81% — средней степени тяжести.