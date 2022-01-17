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Какие дома Тулы останутся без света 18 января

Какие дома Тулы останутся без света 18 января

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 18.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Пролетарская, 22, 22-а, 22-г, 39,
  • ул. Епифанская, 29,
  • ул. Чапаева, 34,
  • ул. Степанова, 27,
  • ул. Металлургов, 1-а, 1-б,
  • пер. Театральный, 1, 2,
  • ул. Доватора, 1-а, 1, 2, 3, 4, 6,
  • ул. Пузакова, 5, 9, 11, 13, 16, 21,
  • ул. Лейтейзена, 5,
  • ул. Революции, 10,
  • ул. Братьев Жабровых, 3, 1-а,
  • пр-т Ленина, 85,
  • ул. Кутузова, 26,
  • ул. Р. Зорге, 32,
  • ул. Ермоловой, 44-а, 15-41 (нечётн.), 22-52 (чётн.),
  • ул. Репина, 1-29 (нечётн.), 4-а, 6-б, 8-а,
  • ул. Газовая, 24,
  • п. Горелки: ул. Мирная, 1-8, 8-а, 17-б,
  • пер. Охотный, 2, 6, 7,
  • пер. Соснянский, 7-13 (нечётн.),
  • ул. Макаренко, 12-20 (чётн.), 17-25 (нечётн.),
  • п. Ново-Скуратово, 1-15, 15-а,
  • п. Победы: ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 7-а, 8,
  • ул. Фрунзе, 1, 4,
  • ул. Октябрьская, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9,
  • ул. Володарского, 1-в, 5, 7, 9, 24, 24-а,
  • п. Михалково: ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 11-57 (нечётн.),
  • ул. Белобородова, 1-17,
  • ул. Карбышева, 27-39 (нечётн.),
  • пр-д Школьный, 1-64, 64-а,
  • ул. Белоусова, 54-60 (чётн.).
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