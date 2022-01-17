В Туле началась подготовка к весеннему паводку

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Для предотвращения подтопления проезжих частей, тротуаров, мостов и путепроводов в городе прочищаются ливневки и водоотводные лотки на мостах.

В работах задействованы 3 бригады и 1 единица техники. Талую воду рабочие откачивают при помощи комбинированной каналопромывочной машины.

Мониторинг состояния объектов улично-дорожной сети для выявления и устранения подтоплений сотрудники управления по транспорту и дорожному хозяйству проводят на постоянной основе.