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В Туле началась подготовка к весеннему паводку
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле началась подготовка к весеннему паводку

Проведение необходимых работ проконтролировал начальник профильного управления городской администрации Дмитрий Ярцев.

Для предотвращения подтопления проезжих частей, тротуаров, мостов и путепроводов в городе прочищаются ливневки и водоотводные лотки на мостах.

В работах задействованы 3 бригады и 1 единица техники. Талую воду рабочие откачивают при помощи комбинированной каналопромывочной машины.

Мониторинг состояния объектов улично-дорожной сети для выявления и устранения подтоплений сотрудники управления по транспорту и дорожному хозяйству проводят на постоянной основе.

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вчера, в 22:33 +1
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