За неделю 780 туляков нарушили масочный режим

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Чаще всего требование о ношении масок игнорируют посетители магазинов.

В Тульской области сотрудники полиции ежедневно проводят рейды по выявлению нарушений масочного режима. Как сообщает пресс-служба ведомства, с 10 по 16 января полицейские составили административные протоколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ в отношении 780 нарушителей.

Чаще всего туляки пренебрегают масками, находясь в магазинах – там были выявлены 493 нарушителя. Ещё 145 нарушили масочный режим в зданиях и иных объектах, 19 человек – в общественном транспорте, 123 – на остановочных павильонах.

Полиция Тульской области напоминает жителям региона о важности соблюдения требований и рекомендаций по профилактике распространения коронавирусной инфекции.