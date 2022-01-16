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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 223 случая заболевания и 11 смертей
Фото из архива Myslo.

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 223 случая заболевания и 11 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 223 случая коронавируса, 170 человек выздоровели, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 78 467 жителей региона, 69 353 вылечились, 4433 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 217 случаев заболевания и 10 смертей
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