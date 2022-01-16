Фото из архива Myslo.
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 223 случая заболевания и 11 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 223 случая коронавируса, 170 человек выздоровели, 11 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 78 467 жителей региона, 69 353 вылечились, 4433 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 12:02, 53 1559 -4
14 января, в 20:00, 46 2077 -17
Глава Роспотребнадзора Анна Попова: «Пациент с «омикроном» становится заразным через сутки после заражения»
14 января, в 19:00, 55 1880 -5
«Омикрон» добрался до России. Вакцинируйтесь!»: председатель Общественной палаты обратилась к тулякам
14 января, в 12:00, 151 2617 -31
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