Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 223 случая заболевания и 11 смертей

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 223 случая коронавируса, 170 человек выздоровели, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 78 467 жителей региона, 69 353 вылечились, 4433 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: