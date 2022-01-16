В Суворове наградили 14-летнюю девочку за спасение младшего брата из пожара

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Суворове сотрудники МЧС наградили грамотой и подарком 14-летнюю Карину Колчеву за проявленную самоотверженность. Девочка спасла младшего брата из пожара, который случился 26 декабря 2021 года.

Как выяснили дознаватели МЧС России, в квартире на момент возгорания находилась хозяйка квартиры и трое детей — Карина, ее 9-летняя сестра и 2-летний брат.

- Женщина была на кухне с младшей дочерью. Мальчик был в зале один. Карина находилась в ванной. Вдруг послышался хлопок в зале, на который никто не обратил внимания. Через минуту из зала повалил черный дым. Со слов женщины, она в этот момент растерялась, Карина же напротив, выскочила из ванной комнаты и бросилась в зал к брату, в огонь и дым, взяла его и вынесла из квартиры, несмотря на то, что существовала угроза для ее жизни. За ней следом вышли из квартиры мама и младшая сестра. Благодаря решительным и смелым действиям девочки ее семье удалось спастись, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Награждение прошло в гимназии, где учится Карина.