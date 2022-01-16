«Академия Михайлова» выиграла у «Риги»

В субботу, 15 января, «Академия Михайлова» провела первую домашнюю игру в 2021 году в рамках Молодежной хоккейной лиги. Соперником туляков стала «Рига». По итогам матча наша команда обыграла гостей со счетом 4:1.

Алексей Храмцов, главный тренер «михайловцев», прокомментировал победу:

- Хорошая игра была. Команда очень здорово отыграла. Моментов было много, но опять проблема с реализацией. Будем больше забивать, будет легче и проще играть.

Мы создаем много моментов, но реализация слабая. Будем работать над этим. На тренировках уделять больше времени на реализацию, чтобы 80 процентов моментов, которые мы создаем, были реализованы.

У «Риги» 12 поражений подряд, но раненый зверь опасен. 12 поражений стимулируют «Ригу» на выигрыш, нас это должно дисциплинировать. Им терять нечего, они будут играть на победу в любом случае. Мы сразу сказали на собрании, что игры легкими не будут, ни первая, ни вторая. Хоть их и приехало 17 человек, хоть и поражения у них есть, все равно команда очень хорошая и будет играть до конца. Ребята нас услышали, сыграли строго, активно, зацепились, забили голы, — цитирует тренера клубная пресс-служба.

Следующий матч команды сыграют в воскресенье в 13.00 в Ледовом дворце Тулы.