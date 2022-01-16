Фото пресс-службы "Академии Михайлова".
«Академия Михайлова» выиграла у «Риги»
Счет матча – 4:1.
В субботу, 15 января, «Академия Михайлова» провела первую домашнюю игру в 2021 году в рамках Молодежной хоккейной лиги. Соперником туляков стала «Рига». По итогам матча наша команда обыграла гостей со счетом 4:1.
Алексей Храмцов, главный тренер «михайловцев», прокомментировал победу:
- Хорошая игра была. Команда очень здорово отыграла. Моментов было много, но опять проблема с реализацией. Будем больше забивать, будет легче и проще играть.
Мы создаем много моментов, но реализация слабая. Будем работать над этим. На тренировках уделять больше времени на реализацию, чтобы 80 процентов моментов, которые мы создаем, были реализованы.
У «Риги» 12 поражений подряд, но раненый зверь опасен. 12 поражений стимулируют «Ригу» на выигрыш, нас это должно дисциплинировать. Им терять нечего, они будут играть на победу в любом случае. Мы сразу сказали на собрании, что игры легкими не будут, ни первая, ни вторая. Хоть их и приехало 17 человек, хоть и поражения у них есть, все равно команда очень хорошая и будет играть до конца. Ребята нас услышали, сыграли строго, активно, зацепились, забили голы, — цитирует тренера клубная пресс-служба.
Следующий матч команды сыграют в воскресенье в 13.00 в Ледовом дворце Тулы.
Голы: 1:0 Петров (8:04, Пукело, Сивчук), 2:0 Сивчук (16:24, Филатов), 3:0 Петров (20:37, Пукело, Сивчук), 4:0 Кулаковский (46:23, Рузин, Низовкин), 4:1 Бергманис (54:09, Орниньш, Караша).
Статистика матча:
- броски: 63−43,
- броски в створ: 37−30,
- голы: 3−2,
- вбрасывания: 31−33,
- блокированные броски: 1−12,
- силовые приемы: 4−5,
- штраф: 35−31.
Другие статьи по темам
Место
Прочее