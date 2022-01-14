В Заречье планируют построить детский сад и жилой дом

В Туле земельный участок рядом с пересечением улиц Большой и Октябрьской планируется отдать под жилую застройку. Там появится детский сад на 240 мест и многоквартирный жилой дом высотой максимум 8 этажей.

Кроме того, планируется построить два двухэтажных торговых здания. В проекте сказано, что «развитие территории может быть в равной мере осуществлено последовательно, путем поэтапного размещения планируемых объектов капитального строительства, так и путем одновременного строительства нескольких объектов капитального строительства».