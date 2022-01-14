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В тульских СИЗО и колониях прошли праздничные богослужения
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

В тульских СИЗО и колониях прошли праздничные богослужения

Подследственные и осужденные смогли отпраздновать Рождество в соответствии с православными традициями.

Православные общины осужденных посещали священнослужители, окормляющие учреждения регионального УФСИН для проведения праздничных Божественных литургий и молебных пений. Осужденным зачитали поздравительные послания Святейшего Патриарха Кирилла и Митрополита Тульского и Ефремовского Алексея.

Осужденные рисовали плакаты и поздравительные открытки, посвященные Рождеству, читали рождественские книги, слушали видеолекции об истории праздника. Священнослужители передали в православные общины учреждений сладкие угощения для праздничных чаепитий.

В СИЗО-4 праздничное Богослужение совершил настоятель Ильинского храма села Ильинка протоиерей Василий Буторин, а в храме в честь Рождества Предтечи Господня Иоанна в ИК-5 праздничную Божественную литургию по традиции отслужил председатель Епархиального отдела по взаимодействию с пенитенциарными учреждениями УФСИН России по Тульской области протоиерей Игорь Бабухин.

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