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Специалисты ПФР расскажут тулякам, как получить социальные выплаты
Фото: news.myseldon.com

Специалисты ПФР расскажут тулякам, как получить социальные выплаты

Записаться на консультацию можно на сайте или по телефону.

Пенсионный Фонд России теперь занимается выплатой ряда новых пособий, которые раньше находились в ведении органов соцзащиты. Специалисты ПФР готовы рассказать клиентам о получении выплат, полный перечень которых можно найти здесь.

Записаться на приём для консультации нужно не менее чем за пять дней. Удобнее всего сделать это на сайте. В разделе «Тема приема» нужно выбрать один из следующих пунктов:

  • «Выплаты лицам, подвергшимся радиационному воздействию»,
  • «Выплаты военнослужащим, семьям военнослужащих»,
  • «Выплаты семьям с детьми»,
  • «Компенсация страховой премии инвалидам»,
  • «Денежные компенсации лицам, подвергшимся репрессиям»,
  • «Единовременное пособие защищаемым участникам уголовного судопроизводства».

Также записаться на приём к специалистам можно по телефону 8 (800) 600−03−81.

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