Специалисты ПФР расскажут тулякам, как получить социальные выплаты

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Записаться на консультацию можно на сайте или по телефону.

Пенсионный Фонд России теперь занимается выплатой ряда новых пособий, которые раньше находились в ведении органов соцзащиты. Специалисты ПФР готовы рассказать клиентам о получении выплат, полный перечень которых можно найти здесь.

Записаться на приём для консультации нужно не менее чем за пять дней. Удобнее всего сделать это на сайте. В разделе «Тема приема» нужно выбрать один из следующих пунктов:

«Выплаты лицам, подвергшимся радиационному воздействию»,

«Выплаты военнослужащим, семьям военнослужащих»,

«Выплаты семьям с детьми»,

«Компенсация страховой премии инвалидам»,

«Денежные компенсации лицам, подвергшимся репрессиям»,

«Единовременное пособие защищаемым участникам уголовного судопроизводства».