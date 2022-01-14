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Специалисты ПФР расскажут тулякам, как получить социальные выплаты
Записаться на консультацию можно на сайте или по телефону.
Пенсионный Фонд России теперь занимается выплатой ряда новых пособий, которые раньше находились в ведении органов соцзащиты. Специалисты ПФР готовы рассказать клиентам о получении выплат, полный перечень которых можно найти здесь.
Записаться на приём для консультации нужно не менее чем за пять дней. Удобнее всего сделать это на сайте. В разделе «Тема приема» нужно выбрать один из следующих пунктов:
- «Выплаты лицам, подвергшимся радиационному воздействию»,
- «Выплаты военнослужащим, семьям военнослужащих»,
- «Выплаты семьям с детьми»,
- «Компенсация страховой премии инвалидам»,
- «Денежные компенсации лицам, подвергшимся репрессиям»,
- «Единовременное пособие защищаемым участникам уголовного судопроизводства».
Также записаться на приём к специалистам можно по телефону 8 (800) 600−03−81.
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