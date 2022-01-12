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За два дня количество госпитализаций в Тульской области выросло до 100 в сутки

За два дня количество госпитализаций в Тульской области выросло до 100 в сутки

Это на 40% больше, чем обычно.

Об этом в докладе на оперативном совещании у губернатора рассказал зампредседателя правительства — министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков.

— В среднем в регионе фиксируется 70 госпитализаций в сутки. В последние два дня мы видим рост до 100 человек. Мы пока оцениваем это как рост после праздничных дней. Мы отследим динамику в пятницу, и она покажет, что это: рост инфекционных заболеваний или же результат праздников, — сказал Марков.
 

По словам главы Минздрава, сейчас в регионе для коронавирусных больных развернута 1781 койка, 731 — свободна.

— Коечный резерв мы не снижаем с учетом эпидемиологического прогноза, который озвучил президент Путин.

Дополнительно подготовлен резерв на базе Ленинской и Новомосковской больниц, готовится Богородицк. В результате регион получит дополнительно 300 коек (сверх того, что было развернуто в эпидемиологический период прошлого года).

Марков сообщил, что в Тульской области есть достаточный запас препаратов и кислорода. Есть в наличии 80 тысяч приобретенных регионом тест-систем для определения коронавируса. Также область получила от федерации 24 тысячи тест-систем, с их помощью медики смогут нарастить количество обследований.

Алексей Дюмин подчеркнул, что Тульская область должна быть готова к новой волне заболеваемости.

Сюжет: Коронавирус
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