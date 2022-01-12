За два дня количество госпитализаций в Тульской области выросло до 100 в сутки
Это на 40% больше, чем обычно.
Об этом в докладе на оперативном совещании у губернатора рассказал зампредседателя правительства — министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков.
По словам главы Минздрава, сейчас в регионе для коронавирусных больных развернута 1781 койка, 731 — свободна.
— Коечный резерв мы не снижаем с учетом эпидемиологического прогноза, который озвучил президент Путин.
Дополнительно подготовлен резерв на базе Ленинской и Новомосковской больниц, готовится Богородицк. В результате регион получит дополнительно 300 коек (сверх того, что было развернуто в эпидемиологический период прошлого года).
Марков сообщил, что в Тульской области есть достаточный запас препаратов и кислорода. Есть в наличии 80 тысяч приобретенных регионом тест-систем для определения коронавируса. Также область получила от федерации 24 тысячи тест-систем, с их помощью медики смогут нарастить количество обследований.
Алексей Дюмин подчеркнул, что Тульская область должна быть готова к новой волне заболеваемости.