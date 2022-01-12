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В Тульской области на Крещение подготовят 26 купелей и 12 прорубей
Фото из архива Myslo.

В Тульской области на Крещение подготовят 26 купелей и 12 прорубей

Это на 8 больше, чем в прошлом году.

На оперативном совещании в здании правительства глава регионального МЧС Алексей Павлов рассказал, что с начала января в Тульской области выпала почти месячная норма осадков.

Из-за неблагоприятных погодных условий произошло несколько массовых ДТП. Пик пришелся на 5 января, когда на трассе М-4 столкнулось 131 транспортное средство, пострадали 20 человек, среди них четверо детей.

Наиболее сложное ДТП случилось на 217-м км трассы, где столкнулись 43 автомобиля. Дорога была полностью перекрыта. В кратчайшие сроки оказали помощь участникам ДТП.

За время новогодних праздников в Тульской области произошло 62 пожара, погибли два человека.

На водоемах происшествий не допущено.

Также Алексей Павлов рассказал о подготовке к Крещенским купаниям. МЧС совместно с органами местного самоуправления подготовит 38 мест, из них 12 прорубей и 26 купелей.

О местах расположения официально объявят позднее.

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