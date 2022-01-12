Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником:

— В этом году российской прокуратуре исполняется 300 лет. Все это время она остается одним из главных гарантов законности и правопорядка в нашей стране.

Вы выполняете важнейшие функции: защищаете права граждан, координируете работу правоохранительных органов, вносите серьезный вклад в борьбу с терроризмом, экстремизмом и коррупцией. Помогаете формировать комфортную деловую среду в регионе, укреплять экономику Тульской области.

Спасибо вам за добросовестную службу, верность долгу и профессионализм.

Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия!