«Пишем жалобу на подстанцию и в минздрав!»: заблокировавший скорую водитель Range Rover рассказал свою версию инцидента

Участник инцидента со скорой , водитель Range Rover, прислал в редакцию Myslo свой «разбор ситуации с другой стороны». Публикуем без изменений, с сохранением орфографии и пунктуации автора:

«10.01.2022 г к одному из жильцов по адресу г. Тула ул. Щегловская засека, д. 49 была вызвана бригада скорой помощи. Ширина парковки во дворе позволяет парковать авто не создавая помехи движущемуся во дворе транспорту, но Водитель скорой помощи остановился таким образом что перекрыл движение во дворе и возможность жителям подъехать к подъезду дома. На просьбу немного (буквально на 1 м) подвинуть машину что бы не создавать помеху, Водитель в грубой форме ответил отказом. ссылаясь на то что он ждёт пациента.

Согласно правилам — при парковке во дворе дома водитель скорой ОБЯЗАН это сделать таким образом что бы не создавать проблему движущемуся во дворе транспорту. Почему на дороге мы уважительно относимся к Скорой, а они позволяют себе так себя вести. В результате разговоров нам так и не удалось попросить водителя отъехать. С риском повредить свое авто мы смогли протиснуться между скорой и припаркованными авто, но при парковке КПП авто встало в аварийный режим и перестало включать заднюю передачу. В этот момент из подъезда вышел фельдшер бабушка пациент и родственники, которые являются нашими друзьями!

Фельдшер сразу начала кричать, именно кричать, чтобы убрали машину с дороги. При этом у водителя была возможность развернуться и выехать из двора так как он заехал. Во двор нашего дома только 1 въезд, а остальные перекрыты шлагбаумами установленными жильцами других домов, ключей от которых у нас нет.

На объяснения что машина не может двигаться назад, фельдшер скорой помощи, бросив пациента сердечника бросилась снимать «автохама». Не водитель, не родственники, а фельдшер которая должна была находиться рядом с пациентом!!!

Как только она включила камеру водитель включил проблесковые маячки и спец сигнал тем самым напугав нашего 2-х летнего сына до истерики, при этом скорая не двигалась. И стояла с открытыми дверями и заглушенным двигателем.

Хотя по правилам включать сирену и проблесковые маячки во дворе жилых домов запрещено внутренним распоряжением. В результате, водитель сломанного авто, сосед к чьей бабушке приезжала скорая и еще один прохожий закатывали 3-х тонный автомобиль на чтобы принципиальный Водитель скорой мог проехать.

При этом в ролике не указано что около шлагбаума, ключей от которого нет ни у нас ни у наших соседей, нет, скорая простояла 7 мин пока им его открыли, а инцидент с машиной занял 5 мин.

Почему же тогда фельдшер скорой не сняла ролик о законности установки шлагбаумов? В результате на нас ещё и написали жалобу в ГИБДД, разместили лживый, абсолютно не отражающий сути ролик в соцсетях и на вашем портале. А вы его протранслировали не проверив информацию. Жалобу в министерство здравоохранения мы написали, также сегодня будет написана жалоба начальнику станции скорой помощи за которой закреплена данная бригада».