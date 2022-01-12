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На заблокировавшего скорую водителя Range Rover составили протокол

На заблокировавшего скорую водителя Range Rover составили протокол

Ему грозит штраф или лишение прав.

В ГИБДД рассмотрели инцидент с участием водителя Land Rover Range Rover и скорой. На водителя составили протокол по ч. 2 ст. 12.17 КоАП за непредоставление преимущества спецтранспорту*.
 
Напомним, неприятное происшествие случилось 10 января в Туле на ул. Щегловская засека, во дворе дома № 49. Видео инцидента с участием водителя Land Rover Range Rover и скорой прислали в рубрику «Накажи автохама».
 
На записи видно, как поперек двора стоит автомобиль Land Rover Range Rover с номерами Т048ВТ71 и мешает проезду скорой с включенными проблесковыми маячками и сиреной.
 
 
По словам очевидцев, скорая приехала на вызов к пожилой пациентке с сердечным приступом. Пока медики были в квартире, во двор заехал Range Rover. Водитель внедорожника стал требовать, чтобы ему освободили проезд к месту, где он постоянно паркуется.
Мужчине объяснили, что нужно немного подождать: спецтранспорт приехал на вызов, и сейчас в него будут грузить пациентку.
По словам очевидцев, водитель внедорожника матерился и оскорблял водителя скорой, а потом все же кое-как протиснулся вперед, встал поперек двора и заглушил двигатель. Тем временем в медицинский автомобиль села пациентка, и владельца Range Rover попросили освободить путь для выезда машины экстренной службы. Но тот заявил, что у него якобы перегрелась коробка, а скорая может выехать и задним ходом.
 
«10 января шел снег, и проезд по двору был затруднен. Выезжая задом, скорая могла застрять. Мужчину уговаривали отъехать и медики, и внучка пациентки, но он продолжал утверждать, что его автомобиль якобы сломан. В итоге медикам, родственникам пациентки и соседям пришлось вручную заталкивать внедорожник на парковочное место. Только после этого скорой удалось выехать из двора и доставить пациентку с сердечными приступом в больницу», — рассказал очевидец инцидента.
 
*Непредоставление преимущества транспортному средству с включенными спецсигналами. Штраф от 3 до 5 тысяч рублей или лишение прав от 3 месяцев до 1 года.
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:07 +6
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