На заблокировавшего скорую водителя Range Rover составили протокол

В ГИБДД рассмотрели инцидент с участием водителя Land Rover Range Rover и скорой. На водителя составили протокол по ч. 2 ст. 12.17 КоАП за непредоставление преимущества спецтранспорту*.

Напомним, неприятное происшествие случилось 10 января в Туле на ул. Щегловская засека, во дворе дома № 49. Видео инцидента с участием водителя Land Rover Range Rover и скорой прислали в рубрику «Накажи автохама».

На записи видно, как поперек двора стоит автомобиль Land Rover Range Rover с номерами Т048ВТ71 и мешает проезду скорой с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

По словам очевидцев, скорая приехала на вызов к пожилой пациентке с сердечным приступом. Пока медики были в квартире, во двор заехал Range Rover. Водитель внедорожника стал требовать, чтобы ему освободили проезд к месту, где он постоянно паркуется.

Мужчине объяснили, что нужно немного подождать: спецтранспорт приехал на вызов, и сейчас в него будут грузить пациентку.

По словам очевидцев, водитель внедорожника матерился и оскорблял водителя скорой, а потом все же кое-как протиснулся вперед, встал поперек двора и заглушил двигатель. Тем временем в медицинский автомобиль села пациентка, и владельца Range Rover попросили освободить путь для выезда машины экстренной службы. Но тот заявил, что у него якобы перегрелась коробка, а скорая может выехать и задним ходом.

«10 января шел снег, и проезд по двору был затруднен. Выезжая задом, скорая могла застрять. Мужчину уговаривали отъехать и медики, и внучка пациентки, но он продолжал утверждать, что его автомобиль якобы сломан. В итоге медикам, родственникам пациентки и соседям пришлось вручную заталкивать внедорожник на парковочное место. Только после этого скорой удалось выехать из двора и доставить пациентку с сердечными приступом в больницу», — рассказал очевидец инцидента.

Непредоставление преимущества транспортному средству с включенными спецсигналами. Штраф от 3 до 5 тысяч рублей или лишение прав от 3 месяцев до 1 года.