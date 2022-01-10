В январе тульские адвокаты проведут бесплатные консультации
Задать юристам интересующие вопросы можно будет в приёмной областного правительства.
Утвержден график проведения бесплатных консультация для населения представителями тульского регионального отделения Ассоциации юристов России.
В январе они пройдут 11, 18 и 25 числа. Консультировать жителей региона будут члены Тульской областной адвокатской палаты.
Консультации пройдут с 15.00 до 18.00. Необходима предварительная запись по телефону: 30-62-75.
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