В январе тульские адвокаты проведут бесплатные консультации

Задать юристам интересующие вопросы можно будет в приёмной областного правительства.

Утвержден график проведения бесплатных консультация для населения представителями тульского регионального отделения Ассоциации юристов России. В январе они пройдут 11, 18 и 25 числа. Консультировать жителей региона будут члены Тульской областной адвокатской палаты. Консультации пройдут с 15.00 до 18.00. Необходима предварительная запись по телефону: 30-62-75.