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В январе тульские адвокаты проведут бесплатные консультации

В январе тульские адвокаты проведут бесплатные консультации

Задать юристам интересующие вопросы можно будет в приёмной областного правительства.

Утвержден график проведения бесплатных консультация для населения представителями тульского регионального отделения Ассоциации юристов России.

В январе они пройдут 11, 18 и 25 числа. Консультировать жителей региона будут члены Тульской областной адвокатской палаты.

Консультации пройдут с 15.00 до 18.00. Необходима предварительная запись по телефону: 30-62-75.

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