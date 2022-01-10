На подъезде к Туле из-за фур образовалась гигантская пробка

Фото из архива MySlo

Затор растянулся на несколько километров.

Вечером 10 января на Новомосковском шоссе в Туле образовалась огромная пробка. По предварительным данным, причиной для этого стали три фуры, стоящие в районе д. Большая Еловая.

Затор растянулся на несколько километров — от Большой Еловой до ул. Рязанской. Скорость движения потока не превышает 30 км/ч.

Напомним, из-за обильного снегопада в Туле ограничили движение большегрузного транспорта, а на улицы города выехали дополнительные экипажи ДПС.