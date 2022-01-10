новости
новости
Регистрация
На подъезде к Туле из-за фур образовалась гигантская пробка
Фото из архива MySlo

На подъезде к Туле из-за фур образовалась гигантская пробка

Затор растянулся на несколько километров.

Вечером 10 января на Новомосковском шоссе в Туле образовалась огромная пробка. По предварительным данным, причиной для этого стали три фуры, стоящие в районе д. Большая Еловая.

Затор растянулся на несколько километров — от Большой Еловой до ул. Рязанской. Скорость движения потока не превышает 30 км/ч.

Напомним, из-за обильного снегопада в Туле ограничили движение большегрузного транспорта, а на улицы города выехали дополнительные экипажи ДПС.

Сюжет: Снежный коллапс-2022
Куда звонить тулякам, если дорога или двор не почищены от снега
Жизнь Тулы и области
Куда звонить тулякам, если дорога или двор не почищены от снега
сегодня, в 17:23, 70 2064 -6
«Ждала 64-й лайн полтора часа»: туляки рассказали, как добирались на работу в снегопад
Жизнь Тулы и области
«Ждала 64-й лайн полтора часа»: туляки рассказали, как добирались на работу в снегопад
сегодня, в 17:00, 152 3164 1
В Тульской области на трассе М-4 «Дон» из-за снегопада снизили скорость движения до 60 км/ч
Жизнь Тулы и области
В Тульской области на трассе М-4 «Дон» из-за снегопада снизили скорость движения до 60 км/ч
сегодня, в 15:25, 14 2014 1
Из-за снегопада в Тульской области введут режим повышенной готовности
Жизнь Тулы и области
Из-за снегопада в Тульской области введут режим повышенной готовности
сегодня, в 14:10, 128 3291 -14
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:00 −2
Другие статьи по темам
Событие
заторснегснегопадзатруднение движенияпробкадвижение затруднено
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В январе тульские адвокаты проведут бесплатные консультации
В январе тульские адвокаты проведут бесплатные консультации
Камерунские франки, айфон и крестики с любовью и обожанием: какие «вещи Путина» продают туляки
Камерунские франки, айфон и крестики с любовью и обожанием: какие «вещи Путина» продают туляки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.