Фото из архива MySlo
На подъезде к Туле из-за фур образовалась гигантская пробка
Затор растянулся на несколько километров.
Вечером 10 января на Новомосковском шоссе в Туле образовалась огромная пробка. По предварительным данным, причиной для этого стали три фуры, стоящие в районе д. Большая Еловая.
Затор растянулся на несколько километров — от Большой Еловой до ул. Рязанской. Скорость движения потока не превышает 30 км/ч.
Напомним, из-за обильного снегопада в Туле ограничили движение большегрузного транспорта, а на улицы города выехали дополнительные экипажи ДПС.
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