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В новомосковском дворе поселились Вупсень, Пупсень и Лунтик
Фото: vk.com/overhearnmsk

В новомосковском дворе поселились Вупсень, Пупсень и Лунтик

Снеговиков в виде героев популярного мультика слепили местные жители. Получилось впечатляюще!

В одном из дворов Новомосковска жители слепили из снега настоящую скульптурную композицию, посвященную героям популярного мультфильма «Лунтик и его друзья».

Гусеницы-близнецы Вупсень и Пупсень вместе с главным героем Лунтиком расположились прямо на детской площадке. Для максимальной схожести, авторы раскрасили снеговиков красками и облили водой, чтобы «закрепить» фигуры. Новомосковцы оценили творение земляков - фотографии разошлись по местным пабликам и собрали десятки лайков.

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Снеговики в Новомосковске , Фото: 4
Снеговики в Новомосковске , Фото: 5
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Кстати, мы на днях проводили конкурс снеговиков. Посмотреть работы участников можно в нашем профиле в Instagram. Смотрите, комментируйте и подписывайтесь!

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