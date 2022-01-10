Фото: vk.com/overhearnmsk
В новомосковском дворе поселились Вупсень, Пупсень и Лунтик
Снеговиков в виде героев популярного мультика слепили местные жители. Получилось впечатляюще!
В одном из дворов Новомосковска жители слепили из снега настоящую скульптурную композицию, посвященную героям популярного мультфильма «Лунтик и его друзья».
Гусеницы-близнецы Вупсень и Пупсень вместе с главным героем Лунтиком расположились прямо на детской площадке. Для максимальной схожести, авторы раскрасили снеговиков красками и облили водой, чтобы «закрепить» фигуры. Новомосковцы оценили творение земляков - фотографии разошлись по местным пабликам и собрали десятки лайков.
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Кстати, мы на днях проводили конкурс снеговиков. Посмотреть работы участников можно в нашем профиле в Instagram. Смотрите, комментируйте и подписывайтесь!
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