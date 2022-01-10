В новомосковском дворе поселились Вупсень, Пупсень и Лунтик

Фото: vk.com/overhearnmsk

В одном из дворов Новомосковска жители слепили из снега настоящую скульптурную композицию, посвященную героям популярного мультфильма «Лунтик и его друзья».

Гусеницы-близнецы Вупсень и Пупсень вместе с главным героем Лунтиком расположились прямо на детской площадке. Для максимальной схожести, авторы раскрасили снеговиков красками и облили водой, чтобы «закрепить» фигуры. Новомосковцы оценили творение земляков - фотографии разошлись по местным пабликам и собрали десятки лайков.

Кстати, мы на днях проводили конкурс снеговиков. Посмотреть работы участников можно в нашем профиле в Instagram. Смотрите, комментируйте и подписывайтесь!