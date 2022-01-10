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За неделю в Тульской области от коронавируса умерли 82 пациента

За неделю в Тульской области от коронавируса умерли 82 пациента

Об этом сообщает региональный оперштаб.

В период с 4 по 10 января 1324 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 68 291 человек.
 
За минувшую неделю зарегистрирован 1421 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 77 223 случая заболевания.
 
За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 82 пациентов в возрасте от 33 до 99 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 4368 человек.
Сюжет: Коронавирус
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