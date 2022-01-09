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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 195 случаев заболевания и 10 смертей
Фото из архива Myslo.

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 195 случаев заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 195 случаев коронавируса, 189 человек выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 77 025 жителя региона, 68 111 вылечились, 4357 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 650 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 316 163 летальных исхода, выздоровели 9 686 912 человек.

Сюжет: Коронавирус
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