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На Тулу идет мощный снегопад: в ГИБДД предупредили водителей об ухудшении погодных условий
Фото Алексея Горохова

На Тулу идет мощный снегопад: в ГИБДД предупредили водителей об ухудшении погодных условий

Снег начнется во второй половине дня сегодня, 9 января.

Тульская Госавтоинспекция сообщает, что с 9 января 2022 года на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий. В частности, ожидается обильное выпадение осадков в виде снега, метель с ухудшением видимости, местами гололедица и усиление порывов ветра до 15 м/с.
 
Напомним, 5 января во время снегопада в Тульской области на трассе «ДОН» столкнулись более 100 автомобилей.
 
В ГИБДД попросили водителей быть аккуратнее на дороге, не спешить, стараться контролировать управляемость автомобиля.
 
В связи с непогодой водителям рекомендовано увеличивать дистанцию, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах.
 
В целях личной безопасности, тульская Госавтоинспекция просит воздержаться от поездок на личном транспорте, особенно начинающих водителей!
Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию.
 
Вы можете обращаться по телефонам:
 
  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−95−07 или 32−95−54.
  • Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54.
  • Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель» — 32−38−38.
  • Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber) +7−999−374−36−13.
  • Телефон WhatsApp «Сообщи о гололеде» +7−999−374−05−98.
Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:41 +5
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