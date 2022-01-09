Фото Алексея Горохова
На Тулу идет мощный снегопад: в ГИБДД предупредили водителей об ухудшении погодных условий
Снег начнется во второй половине дня сегодня, 9 января.
Тульская Госавтоинспекция сообщает, что с 9 января 2022 года на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий. В частности, ожидается обильное выпадение осадков в виде снега, метель с ухудшением видимости, местами гололедица и усиление порывов ветра до 15 м/с.
Напомним, 5 января во время снегопада в Тульской области на трассе «ДОН» столкнулись более 100 автомобилей.
В ГИБДД попросили водителей быть аккуратнее на дороге, не спешить, стараться контролировать управляемость автомобиля.
В связи с непогодой водителям рекомендовано увеличивать дистанцию, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах.
В целях личной безопасности, тульская Госавтоинспекция просит воздержаться от поездок на личном транспорте, особенно начинающих водителей!
Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию.
Вы можете обращаться по телефонам:
- Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−95−07 или 32−95−54.
- Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53 или 32−32−54.
- Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель» — 32−38−38.
- Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber) +7−999−374−36−13.
- Телефон WhatsApp «Сообщи о гололеде» +7−999−374−05−98.
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