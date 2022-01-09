На Тулу идет мощный снегопад: в ГИБДД предупредили водителей об ухудшении погодных условий

Фото Алексея Горохова

Снег начнется во второй половине дня сегодня, 9 января.

Тульская Госавтоинспекция сообщает, что с 9 января 2022 года на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий. В частности, ожидается обильное выпадение осадков в виде снега, метель с ухудшением видимости, местами гололедица и усиление порывов ветра до 15 м/с.

Напомним, 5 января во время снегопада в Тульской области на трассе «ДОН» столкнулись более 100 автомобилей

В ГИБДД попросили водителей быть аккуратнее на дороге, не спешить, стараться контролировать управляемость автомобиля.

В связи с непогодой водителям рекомендовано увеличивать дистанцию, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах.

В целях личной безопасности, тульская Госавтоинспекция просит воздержаться от поездок на личном транспорте, особенно начинающих водителей!

Экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию.

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