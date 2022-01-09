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Стиральная машина «подожгла» квартиру на улице Майской в Туле, пока хозяев не было дома

Стиральная машина «подожгла» квартиру на улице Майской в Туле, пока хозяев не было дома

При пожаре в Пролетарском округе спасатели эвакуировали 20 человек.

Днем 9 января в доме №9 по ул. Майской случился пожар в квартире на первом этаже. Пожарные прибыли на место около 14.00: их вызвали соседи, так как подъезд заволокло дымом.

По прибытии сотрудники МЧС увидели, что входная дверь одной из квартир частично закоптилась.

Было принято решение вскрыть квартиру. Хозяев в ней не оказалось. Предварительно, причиной пожара стала стиральная машина, установленная на кухне. Очевидно, в ней произошло замыкание, пока хозяев не было дома.

В результате пожара никто не пострадал, эвакуировано 20 чел, в том числе 1 ребенок. Окончательную причину пожара предстоит установить сотрудникам МЧС. 

К слову, на момент публикации новости жильцы еще не знали, какой неприятный сюрприз их ожидает дома. 

 

Галерея
Пожар на улице Майской: загорелась стиральная машина, Фото: 1
Пожар на улице Майской: загорелась стиральная машина, Фото: 2
Пожар на улице Майской: загорелась стиральная машина, Фото: 3
Пожар на улице Майской: загорелась стиральная машина, Фото: 4
Пожар на улице Майской: загорелась стиральная машина, Фото: 5
Пожар на улице Майской: загорелась стиральная машина, Фото: 6
Пожар на улице Майской: загорелась стиральная машина, Фото: 7
Пожар на улице Майской: загорелась стиральная машина, Фото: 8
Пожар на улице Майской: загорелась стиральная машина, Фото: 9
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Юлия Королева
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Авторы: Юлия Королева, Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:44 +4
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