Стиральная машина «подожгла» квартиру на улице Майской в Туле, пока хозяев не было дома

При пожаре в Пролетарском округе спасатели эвакуировали 20 человек.

Днем 9 января в доме №9 по ул. Майской случился пожар в квартире на первом этаже. Пожарные прибыли на место около 14.00: их вызвали соседи, так как подъезд заволокло дымом.

По прибытии сотрудники МЧС увидели, что входная дверь одной из квартир частично закоптилась.

Было принято решение вскрыть квартиру. Хозяев в ней не оказалось. Предварительно, причиной пожара стала стиральная машина, установленная на кухне. Очевидно, в ней произошло замыкание, пока хозяев не было дома.

В результате пожара никто не пострадал, эвакуировано 20 чел, в том числе 1 ребенок. Окончательную причину пожара предстоит установить сотрудникам МЧС.

К слову, на момент публикации новости жильцы еще не знали, какой неприятный сюрприз их ожидает дома.