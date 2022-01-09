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Актер Илья Глинников пропал в Казахстане
Фото ТНТ

Актер Илья Глинников пропал в Казахстане

Наш земляк, уроженец Тульской области, перестал выходить на связь во время экспедиции.

Актёр Илья Глинников перестал выходить на связь во время экспедиции в Казахстане. Об этом пишет телеграм-канал MASH.

Известно, что в Казахстан Илья уехал ещё в декабре. А на днях с группой туристов отправился покорять пик Талгар.

Последний раз родные слышали его 3 января: Илья звонил маме и рассказывал, что у него все хорошо, и провизии у группы в достатке. После этого актер перестал выходить на связь. 

Напомним, Илья Глинников родился 19 сентября 1984 г. в Новомосковске.
В детстве занимался танцами, футболом, плаванием.
Окончил Новомосковский колледж физкультуры и спорта, ГИТИС (курс Валерия Гаркалина).
Избранная фильмография: «Клуб», «Универ», «Интерны», «Туман», «В спорте только девочки», «Крыша мира», «Любовь с ограничениями».

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