Актер Илья Глинников пропал в Казахстане

Фото ТНТ

Наш земляк, уроженец Тульской области, перестал выходить на связь во время экспедиции.

Актёр Илья Глинников перестал выходить на связь во время экспедиции в Казахстане. Об этом пишет телеграм-канал MASH.

Известно, что в Казахстан Илья уехал ещё в декабре. А на днях с группой туристов отправился покорять пик Талгар.

Последний раз родные слышали его 3 января: Илья звонил маме и рассказывал, что у него все хорошо, и провизии у группы в достатке. После этого актер перестал выходить на связь.

Напомним, Илья Глинников родился 19 сентября 1984 г. в Новомосковске.

В детстве занимался танцами, футболом, плаванием.

Окончил Новомосковский колледж физкультуры и спорта, ГИТИС (курс Валерия Гаркалина).

Избранная фильмография: «Клуб», «Универ», «Интерны», «Туман», «В спорте только девочки», «Крыша мира», «Любовь с ограничениями».