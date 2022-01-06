новости
новости
Регистрация
В центре Тулы с крыши дома упал снег: пострадал прохожий
Фото из архива MySlo

В центре Тулы с крыши дома упал снег: пострадал прохожий

Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой и ушибом позвоночника.

Днём 6 января, в Центральном округе Тулы, с крыши дома № 8 по Южному проезду упала снежная масса. Пострадал находившийся в этот момент внизу 28-летний мужчина.

Его госпитализировали в Ваныкинскую больницу. Предварительный диагноз:  закрытая черепно-мозговая травма и ушиб позвоночника. Его жизни ничто не угрожает, состояние здоровья медики называют стабильным.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:41 +1
Другие статьи по темам
Событие
Ваныкинская больницатравмаснегупал снег с крыши
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В декабре в Тульской области родились Емельян, Оливия и Каролина
В декабре в Тульской области родились Емельян, Оливия и Каролина
За сутки туляки сделали телефонных мошенников богаче на 1,8 млн рублей
За сутки туляки сделали телефонных мошенников богаче на 1,8 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.