В центре Тулы с крыши дома упал снег: пострадал прохожий

Фото из архива MySlo

Мужчина госпитализирован с черепно-мозговой травмой и ушибом позвоночника.

Днём 6 января, в Центральном округе Тулы, с крыши дома № 8 по Южному проезду упала снежная масса. Пострадал находившийся в этот момент внизу 28-летний мужчина.

Его госпитализировали в Ваныкинскую больницу. Предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма и ушиб позвоночника. Его жизни ничто не угрожает, состояние здоровья медики называют стабильным.