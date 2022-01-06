новости
новости
Регистрация
За сутки туляки сделали телефонных мошенников богаче на 1,8 млн рублей
Фото автора SCREEN POST: Pexels

За сутки туляки сделали телефонных мошенников богаче на 1,8 млн рублей

Сотрудники полиции напоминают простые правила, которые помогут избежать обмана.

В Тульской области телефонные мошенники продолжают похищать крупные суммы денег и доверчивых граждан. Чаще всего злоумышленники под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт или перевести деньги за различные товары.

Как уточнили в пресс-службе областного УМВД, за прошедшие сутки четыре жителя Тульской области отдали мошенникам 1842612 рублей.

Зачастую потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, но всё равно попадаются на их уловки. Полиция Тульской области в очередной раз просит всех быть максимально бдительными при общении с неизвестными телефонными собеседниками.

Помните: все банковские операции нужно совершать только в офисах финансово-кредитных организаций, а служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах или счетах.

Предложение перевести деньги на некий «защищенный счёт» — повод насторожиться. Такая операция в настоящих банках организациях не предусмотрена, зато этой схемой активно пользуются мошенники.

Будьте внимательны, не переводите деньги на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые сайты, не переводите предоплату за товары на сайтах объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 19:30 +2
Другие статьи по темам
Событие
телефонные мошенникиУМВД России по Тульской областиполициямошенничество
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В центре Тулы с крыши дома упал снег: пострадал прохожий
В центре Тулы с крыши дома упал снег: пострадал прохожий
Нашли не в капусте, а под елкой: две истории мам, которые родили в новогоднюю ночь
Нашли не в капусте, а под елкой: две истории мам, которые родили в новогоднюю ночь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.