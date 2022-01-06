За сутки туляки сделали телефонных мошенников богаче на 1,8 млн рублей

Фото автора SCREEN POST: Pexels

В Тульской области телефонные мошенники продолжают похищать крупные суммы денег и доверчивых граждан. Чаще всего злоумышленники под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт или перевести деньги за различные товары.

Как уточнили в пресс-службе областного УМВД, за прошедшие сутки четыре жителя Тульской области отдали мошенникам 1842612 рублей.

Зачастую потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, но всё равно попадаются на их уловки. Полиция Тульской области в очередной раз просит всех быть максимально бдительными при общении с неизвестными телефонными собеседниками.

Помните: все банковские операции нужно совершать только в офисах финансово-кредитных организаций, а служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах или счетах.

Предложение перевести деньги на некий «защищенный счёт» — повод насторожиться. Такая операция в настоящих банках организациях не предусмотрена, зато этой схемой активно пользуются мошенники.

Будьте внимательны, не переводите деньги на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые сайты, не переводите предоплату за товары на сайтах объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!