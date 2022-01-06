В декабре в Тульской области родились Емельян, Оливия и Каролина

Изображение Madlen Deutschenbaur с сайта Pixabay

Региональный комитет по делам ЗАГС подвел итоги последнего месяца 2021 года.

В декабре в регионе появились на свет 396 девочки и 436 мальчика. Самые популярные имена месяца: Виктория, Елизавета, Милана, Александр, Богдан, Егор, Ярослав. Самые редкие – Стефания, Оливия, Каролина, Роберт, Демьян, Емельян.

Заключено 580 браков, разводов – ровно на 100 меньше. Самому молодому жениху – 18 лет, самому пожилому – 80. Самой юной невесте – 15 лет, самой возрастной – 76.