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Тульские архитекторы предлагают превратить парковку около Московского вокзала в бульвар

Тульские архитекторы предлагают превратить парковку около Московского вокзала в бульвар

В Туле подвели итоги «Лаборатории города 2026». Архитекторы проанализировали общественные пространства города и разработали концепции их развития.

Одним из проектов «Лаборатории города 2026» стала новая концепция Московского вокзала и прилегающей к нему территории. Её разрабатывали молодые специалисты под руководством главного архитектора АМ «Хороший город» Сергея Бортулева.

Московский вокзал – это точка входа в город для тех, кто приезжает в Тулу по железной дороге. Именно поэтому эта зона особенно важна. Сейчас там расположена стихийная парковка, через которую люди идут к остановке общественного транспорта.

Архитекторы считают, что расположение пешеходных переходов и остановок, а также отсутствие понятной навигации вынуждает прибывающих на вокзал гостей города пользоваться услугами таксистов. Кроме того, площадь не приспособлена для передвижения маломобильных граждан.

Магазины и торговые павильоны давно устарели – новый проект предполагает выполнить их в едином стиле и перенести ближе к вокзалу, а на освободившемся месте оборудовать теневой навес с навигационными табличками.

Остановку троллейбусов архитекторы предлагают перенести дальше, чтобы предусмотреть зону отдыха для пассажиров. Парковку, по мнению специалистов, нужно сократить на 15%, создав бульвар, ведущий к остановке. В здании бывшего гастронома стоит разместить ресторан или кафе.

Полузабытое трамвайное кольцо, расположенное рядом с вокзалом, следует освежить – архитекторы полагают, что от него очень удобно добираться до центра города. Чтобы сделать ожидание транспорта комфортным и безопасным, нужен теневой навес с навигацией.

Стоящий на берегу реки Воронки завод «Тула», по мнению специалистов, мог бы повторить судьбу «Октавы» и превратиться в современный индустриальный кластер. Заодно стоит укрепить берег реки, расчистить русло и оборудовать несколько пешеходных мостов.

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ТулаМосковский вокзал

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