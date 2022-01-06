В Тульской области пропал 44-летний мужчина

О судьбе Михаила Кочетова ничего не известно со 2 января.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 44-летнего Михаила Кочетова, который 2 января ушел из дома в Алексине и до сих пор не вернулся. Приметы: рост 178 см, среднего телосложения, волосы русые с сединой, глаза голубые. Одежда: тёмно-синяя куртка с красным капюшоном, синие брюки, чёрные кроссовки. Видели пропавшего? Звоните по телефонам: 8 (800)700−54−52 или 112.