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В Тульской области пропал 44-летний мужчина

В Тульской области пропал 44-летний мужчина

О судьбе Михаила Кочетова ничего не известно со 2 января.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 44-летнего Михаила Кочетова, который 2 января ушел из дома в Алексине и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 178 см, среднего телосложения, волосы русые с сединой, глаза голубые. Одежда: тёмно-синяя куртка с красным капюшоном, синие брюки, чёрные кроссовки.

Видели пропавшего? Звоните по телефонам: 8 (800)700−54−52 или 112.

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