Выставки в бункере и веломаршрут через кладбище: как предлагают менять Тулу молодые архитекторы

Итоги его реализации были озвучены накануне на территории творческого индустриального кластера «Октава».

Проект собрал более 60 молодых архитекторов и неравнодушных жителей города. Они прошли курс лекций от ведущих российских специалистов в сфере градостроительства и архитектуры, после чего под кураторством архитекторов тульских бюро провели полный анализ территорий центральной части города, выявили проблемы и предложили свои версии их решения.

«Лаборатория города 2026» — пилотный образовательно-просветительский проект, направленный на развитие объектов и территорий региона, вовлечение активных жителей в процессы создания современных общественных пространств. Проект стал площадкой не только для обучения и обмена опытом, но и трамплином для воплощения идей в конкретные проекты.

мятный сквер

Один из таких примеров — благоустройство «Мятного сквера».

В ходе работы «Лаборатория города 2026» участники разработали современную концепцию этого общественного пространства, администрация Тулы идею поддержала и на данный момент предложения легли в основу проектной документации, разработка которой сейчас уже ведется. Работы по благоустройству сквера запланированы на 2022 год.

Министр ЖКХ региона Олег Дючков:

Олег Дючков - Проект «Лаборатория города 2026» вызвал живой интерес у студентов и неравнодушных туляков. Это новый этап в нашей работе по благоустройству территорий. Его результаты мы сможем увидеть уже в ближайшие годы. Реализация комплексных проектов благоустройства позволяет повышать качество жизни людей и создавать в регионе новые точки притяжения для туристов.

Дмитрий Миляев - Особенно приятно, что прямо сейчас создается креативное архитектурное сообщество, которое обладает желанием и знаниями для развития нашего города в ближайшем будущем.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев поблагодарил участников за активность и интересные инициативы, часть из которых может быть реализована уже в следующем году.

Проект стартовал в конце апреля 2021 года. Тогда были сформированы 5 команд участников в возрасте от 18 до 35 лет и определены 5 перспективных территорий для работы:

Зоны 1−3: проспект Ленина с городскими пространствами вдоль него,

поделенный на три участка;

Зона 4: ул. Пирогова с ее исторической каменной и деревянной

застройкой и рыночной площадью;

Зона 5: Московский вокзал с вокзальной площадью и трамвайным

кольцом.

Участники проанализировали состояние всех этих пространств и пришли к выводу, что они совершенно не отвечают современным представлениям о том, как должны выглядеть скверы и места для отдыха, а находящиеся в них здания не используются.

бункер напротив «Октавы»

Так, например, напротив завода «Октава» располагается много пустующих помещений. В числе них — бункер, который сейчас затоплен и не используется.

Бункер предлагается осушить, отремонтировать и использовать для проведения различных иммерсивных выставок и световых инсталляций. Расположенные рядом руины должны быть приведены в порядок, там можно организовать исторический фуд-кластер с площадкой для мероприятий.

кинотеатр «центральный»

По мнению участников проекта, необходимо вдохнуть новую жизнь в кинотеатр «Центральный».

Его можно использовать для проведения, например, модельного показа работ локальных брендов, театральных перформансов, а также организовать кафе-читальню.

первомайская — проспект Ленина

Сквер тулякам-героям Советского союза, расположенный между ул. Л. Толстого и ул. Первомайской, сделать местом для комфортного отдыха, добавив в нее больше зеленых насаждений и газонов.

Бывшую аллею фонтанов, по мнению архитекторов, необходимо возродить, добавив в нее вечернюю и ночную подсветку, а также арт-объекты на открытых участках и велодорожку.

Перекресток улицы Первомайской и пр. Ленина архитекторы задумали сделать не просто транзитным участком для пешеходов. Эту ее площади достаточно, чтобы создать на ней приятную зону для отдыха и общепита.

территория у типографии

Еще одна большая площадка, которая сейчас никак не задействована, расположена у здания типографии напротив площади Победы.

Здание предлагается трансформировать в творческий кластер «TYPO GRAPF», а рядом обустроить как просторный сквер и проводить в нем различные мероприятия.

улица пирогова

Улицу Пирогова архитекторы задумали сделать пешеходным арт-кварталом, приведя в порядок расположенные на ней здания. Основная часть территории Центрального рынка отойдет под жилую застройку, а вот главный павильон можно отремонтировать, обновить фасад и убрать с него назойливую рекламу, сделав из него новую точку притяжения. Подробнее Myslo писал здесь.

всехсвятское кладбище

Пешеходная велопешеходная зона будет вести от ул. Советской до ул. Л. Толстого. Предлагается продолжить через Всехсвятское кладбище веломаршрут, который соединит пр. Ленина с ул. Пирогова.

площадь у московского вокзала

Пятый проект — площадь у Московского вокзала и прилегающая территория. Они представили проект с благоустроенной набережной у реки Воронка, обустройством зон отдыха и комфортного пешеходного транзита, капитальным ремонтом трамвайного кольца и автопарковки.

Председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина: