Тульские коммунальщики готовятся к продолжению сильного снегопада

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Такое поручение дал первый замгубернатора Вячеслав Федорищев в рамках оперативного совещания.

В правительстве Тульской области подвели итоги сильного снегопада, обрушившегося на регион 5 января – за сутки на тульских дорогах столкнулись более 130 машин, пострадали 20 человек.

По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится – сегодня ожидается выпадение около 5 см осадков. Вячеслав Федорищев поручил министерству промышленности и торговли Тульской области вместе с хозяйствующими субъектами расчистить крыши крупных зданий и ангаров.

Государственной жилищной инспекции региона совместно с управляющими компаниями поручено в ближайшее время очистить от снега дворы и крыши жилых домов.

ГУ ТО «Тулаавтодор» должен по заявкам предоставлять муниципалитетам дополнительную технику для расчистки дорог и скоординировать оперативные действия с дорожными службами на федеральных трассах.

– Важно, чтобы дорожные службы находились в постоянной готовности. Необходимо сделать все возможное для оперативного устранения заторов на дорогах из-за ухудшения погодных условий, – подчеркнул Вячеслав Федорищев.