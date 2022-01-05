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В Туле на расчистку улиц бросили все ресурсы из резерва коммунальных служб и предприятий

В Туле на расчистку улиц бросили все ресурсы из резерва коммунальных служб и предприятий

Работа ведется во всех округах города и поселениях Большой Тулы.

5 января Тулу накрыл мощный снегопад, который, по прогнозам синоптиков, продлится в течение всего дня. На расчистку улиц были направлены все ресурсы из резерва коммунальных служб и предприятий города. На расчистку дорог и тротуаров областной столицы вышли 159 единиц техники. В ручной уборке занято 240 человек. Работа ведется во всех округах города и поселениях Большой Тулы.

На улицы города вышли комбинированные дорожные машины для обработки проезжих частей противогололедными реагентами, тракторы, минипогрузчики, самосвалы, снегопогрузчики, автогрейдеры. Расчистка дорог и тротуаров продолжается.

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