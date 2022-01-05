В Веневском районе ДТП с несколькими десятками машин

Очевидцы сообщают о еще одной крупной аварии в Тульской области. Несколько десятков машин столкнулись в Веневском районе примерно на 177-м км трассы М-4 «Дон».

По данным УГИБДД УМВД России по Тульской области, в аварии есть пострадавшие. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, это не единственная массовая авария в регионе. На 277-м км трассы М-4 «Дон» в Воловском районе столкнулись 12 машин. А на 217-м км произошло столкновение более 40 автомобилей.