В Веневском районе ДТП с несколькими десятками машин
Авария произошла на 177-м км трассы М-4 «Дон».
Очевидцы сообщают о еще одной крупной аварии в Тульской области. Несколько десятков машин столкнулись в Веневском районе примерно на 177-м км трассы М-4 «Дон».
По данным УГИБДД УМВД России по Тульской области, в аварии есть пострадавшие. Обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, это не единственная массовая авария в регионе. На 277-м км трассы М-4 «Дон» в Воловском районе столкнулись 12 машин. А на 217-м км произошло столкновение более 40 автомобилей.
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