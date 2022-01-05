Названо число пострадавших в крупном ДТП в Тульской области

5 января на 217-м км федеральной автодороги М-4 «Дон» произошло столкновение более 40 автомобилей. В результате ДТП пострадало 11 человек, в том числе 2 детей. В районе происшествия образовался затор в сторону Москвы, въезд в Подмосковье из Тульской области ограничен.

Для ликвидации последствий происшествия направлены сотрудники МЧС, скорой медицинской помощи и ГИБДД.

По поручению губернатора Алексея Дюмина на месте координируют работу служб заместитель председателя правительства региона Александр Шаламов и замминистра здравоохранения Михаил Малишевский.

Дети в состоянии средней степени тяжести госпитализируются в Тульскую областную детскую больницу и Новомосковскую городскую клиническую больницу. Четверо мужчин и одна женщина с травмами различной степени тяжести госпитализируются в медучреждения Тулы, Узловой и Новомосковска. Еще четверым пострадавшим оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации они отказались.

На место происшествия выдвинулся передвижной пункт обогрева для оказания помощи водителям. Сотрудники МЧС применяют спецоборудование для спасения пострадавших из автомобилей.

В ближайшее время движение будет восстановлено.