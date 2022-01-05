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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 208 случаев заболевания и 13 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 208 случаев заболевания и 13 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 208 случаев коронавируса, 195 человек выздоровели, 13 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 76 221 жителя региона, 67 360 вылечились, 4312 умерли.

За последние сутки в России выявлено 15 772 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 828 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 25 581 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 585 984 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 015 летальных исходов, выздоровели 9 600 728 человек.

Сюжет: Коронавирус
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