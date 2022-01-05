Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 208 случаев заболевания и 13 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 208 случаев коронавируса, 195 человек выздоровели, 13 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 76 221 жителя региона, 67 360 вылечились, 4312 умерли.
За последние сутки в России выявлено 15 772 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 828 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 25 581 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 585 984 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 015 летальных исходов, выздоровели 9 600 728 человек.
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