Фото минздрава Тульской области.

В Тульский центр медицины катастроф поступили 22 компактных аппарата ЭКГ. Новой медтехникой оснащены дополнительные бригады скорой помощи. Об этом сообщает региональный минздрав.

— Аппарат ЭКГ необходим в каждом автомобиле скорой помощи. Он позволяет в режиме реального времени передать кардиограмму врачу-кардиологу, который расшифрует показания прибора и даст рекомендации бригаде скорой по дальнейшему ведению пациента. Это позволит быстрее оказать необходимую помощь на месте или принять решение о госпитализации, — прокомментировал руководитель территориального центра медицины катастроф Сергей Мухин.

Если пациенту необходима госпитализация, показания ЭКГ поступают также в региональный сосудистый центр, куда везут пациента. Такое взаимодействие врачей скорой помощи с сосудистыми хирургами позволяет максимально быстро оказывать помощь пациенту с сосудистой катастрофой, например, с инфарктом миокарда, когда счет идет на секунды.





Ежегодно количество бригад скорой помощи в регионе растет. В 2019 году их было 120, сейчас — 138. В новогодние праздники на линию ежедневно будут выходить 145 бригад, все они оснащены аппаратами ЭКГ. В сутки скорая помощь обслуживает порядка 1,5 тысяч вызовов, примерно в трети случаев пациенту делают электрокардиограмму.