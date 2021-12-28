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«Накажи автохама»: в Туле опять засняли «бешеный» каршеринговый автомобиль

«Накажи автохама»: в Туле опять засняли «бешеный» каршеринговый автомобиль

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Читатель Юрий прислал в нашу традиционную рубрику кадры с видеорегистратора своего авто. На записи — автомобиль каршеринга, водитель которого едва не спровоцировал дорожную аварию с труднопредсказуемыми последствиями.
 
«Снято на Восточном обводе. Водитель каршеринга чуть не сбил, если бы я не притормозил. За рулем сидели какие-то иностранцы. Номер машины А851ОР799RUS», — уточнил автор.
 

Напомним, с 24 декабря 2021 года по 10 января 2022 года сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области проводят массовые проверки водителей каршеринга, направленные на предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений.

Сотрудники ГИБДД все чаще выявляют нарушения, допущенные водителями арендованных машин. С начала года к ответственности привлечено 425 человек. В большинстве случаев — за грубые нарушения, приводящие к ДТП. 65 человек сели за руль каршеринговых машин в нетрезвом состоянии.

В 2021 году в Тульской области произошло 9 ДТП с участием арендованных машин, в которых 4 человека погибли и 11 получили различные травмы. Вечером 21 ноября в Мясново 20-летний молодой человек на арендованной Toyota Rav 4 не пропустил Opel Astra под управлением мужчины 1990 года рождения. В результате ДТП скончалась 66-летняя пассажирка «Опеля».

Через день пьяный на каршеринговой иномарке снёс фонарный столб и протаранил гараж. Ещё одна смертельная авария произошла накануне: 20 декабря на Новомосковском шоссе столкнулись Hyundai Accent и Volkswagen Polo, принадлежащий службе каршеринга.

 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:31 +4
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